Зокрема, Україна пропонує свою інфраструктуру для постачання газу з Азербайджану.

Продовження контракту на транзит російського газу через територію України більше не буде, але українська влада пропонує Словаччині та іншим країнам альтернативу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду. Зеленський розповів про свою зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у швейцарськову Давосі цього тижня.

"У нього реальний видуботок (газу) сьогодні дуже великий - десь 40 млрд кубів. І він використовує... десь, я думаю, 14-15 млрд. Тобто, у нього експорт дуже великий, у Азербайджану. На сьогодні, спроможності експорту 25 млрд кубів. І ми з ним говорили, щоб він міг експортувати. До речі, він експортує у багато країн свій газ. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно іншим країнам, у тому числі в Східній Європі, потрібен газ, а не потрібен саме російський газ", - наголосив Зеленський.

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Глава держави відзначив, що Україна ніколи не відмовляла в транзиті газу з інших країн, але не з Росії.

"Я сказав: ні, російський газ - продовження контракту не буде! Юридично ми нічого не порушуємо. По моралі, ми абсолютно морально праві. Юридично і морально. І не даємо заробляти росіянам", - сказав Зеленський.

Водночас, Україна із задоволенням готова "давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям". В України із Азербайджаном прекрасні відносини.

"Допомагати Словаччині та іншим країнам із задоволенням, якщо йдеться не про російський газ. Тобто, ось те, що ми можемо зробити достатньо швидко. Можемо підписати контракт і можемо все це швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал, і від людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших частинах Європи. Ось що можна зробити з енергетикою", - наголосив Зеленський.

Окремо Зеленський повідомив, що в України є вугілля, яке можна постачати в Молдову.

"Можемо дати в Тирасполь, якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику. Тобто, вони сьогодні можуть розповідати, що це вугілля не підходить технічно, але вони використовують, до речі, українське вугілля. Ви знаєте, антрацит, який був вкрадений Росією після окупації Донецької і Луганської областей, частин нашого Донецького і Луганського регіону", - наголосив Зеленський.

Воодночас, як підкреслив Зеленський, якщо у невизнаному Придністров'ї не знають як використовувати іншу марку вугілля, то Україна готова відправити спеціалістів.

"Ми готові, ми про це вже мали консультації з молдовською стороною, і до речі, Тирасполь про це знає, і їх люди знають про це, і якщо їм потрібно, ми відправимо команду наших людей, які на цій станції (тепловій електростанції на лівому березі Дністра - УНІАН) все це будуть робити дуже швидко", - заявив Зеленський.

За його словами, тираспольський регіон потребує близько 200-220 мегават електроенергії для людей, але теплова електростанція у невизнаному Придністров'ї спроможна видавати близько 2 гігавати, більше, ніж їм потрібно.

"Якщо ми даємо їм вугілля, ми готові говорити за низьку ціну, навіть безкоштовно, якщо ми можемо замість цього вугілля отримати електрику, що справедливо. Ми даємо вугілля, вони мають електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе, якщо нам потрібен імпорт і нам не вистачає, і заяву електрику віддаємо Молдові", - сказав Зеленський.

Зупинка транзиту російського газу

Зранку 1 січня Україна припинила прокачку російського газу в Європу, що стало закінченням тривалої епохи російського економічного впливу на Європу. Ця ситуація призвела до суперечки зі Словаччиною, яка досі в значній мірі залежала від російського газу. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо навіть пригрозив зупинити поставки європейської електроенергії в Україну у відповідь на зупинку газового транзиту.

На тлі припинення транзиту російського газу через Україну у невизнаному Придністров’ї мешканців попередили про відключення газу і тепла.

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