На чотирьох високовольтних лініях зникла напруга.

Бориспіль в Київській області на Великдень залишився без світла. Це сталося через відсутність напруги на чотирьох високовольтних лініях, пише LIGA.net з посиланням на ДТЕК.

"Зараз відключена одна лінія, яка відключилася о 12:18. Фахівці займаються відновленням електропостачання", - зазначили в ДТЕК.

У соцмережах повідомляють, що з ранку 16 квітня в місті знеструмлено кілька вулиць. Стабілізаційних відключень і лімітів споживання електрики в країні немає – ситуація з енергопостачанням повністю стабілізована.

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Оновлено (15:59): Бориспільська міська рада в Telegram підтверджує, що в місті в будинках на кількох вулицях немає електропостачання.

"У місті аварійні відключення світла. Без напруги чотири високовольтні лінії. Фахівці ДТЕК працюють на місці", - сказано в повідомленні.

На одному з місцевих Telegram-каналів проведено опитування щодо наявності світла. 31% відповіли, що вимкнуто зранку, 59% відповіли, що світло є, 7% перебувають на природі.

Ситуація з електрикою в Україні

Після численних масових атак російських окупантів по об'єктах енергосистеми України та пов'язаних з цим аварійних та стабілізаційних обмежень, ситуація стабілізувалася. Наразі енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності.

На цьому тлі було відновлено експорт електроенергії. Україна протягом поточного місяця здійснювала експорт до Молдови та Польщі. 15 квітня повідомлялося, що Україна готова почати експорт електроенергії до Словаччини.

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