РФ тримає в готовності мінімум 8 ракет.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на морі на Великдень. В ефірі телемарафону вона заявила, що російське корабельне угруповання продовжує маневри, але ховається в безпечному для себе районі.

"Небезпека залишається: на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії, споряджених 8 ракетами типу "Калібр", - заявила Гуменюк.

Якщо проаналізувати оперативну ситуацію попередніх днів, то можна побачити, що надводний ракетоносій виходить на чергування, тобто він споряджений та готовий. "І цілком ймовірно може доєднатися. Тому треба усвідомлювати, що оперативна обстановка змінюється досить швидко", - підсумувала вона.

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Загроза ракетного обстрілу на Великдень 2023

Гуменюк 15 квітня коментувала ймовірність удару РФ на Великдень. Вона наголошувала, що ситуація в морі може змінитися дуже оперативно. Окупантам буде достатньо кілька годин для того, щоб збільшилася кількість ракетоносіїв.

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що не відкидає ракетного обстрілу з боку російських окупантів на Великдень, 16 квітня.

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