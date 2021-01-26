НЕК "Укренерго" офіційно заявила, що за станом на вчора, на 25 січня, запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій 455 тис. тонн, що є історичним мінімумом і не забезпечує енергетичну безпеку країни, пише Gazeta.ua.

"Українську енергосистему минулого морозного тижня вдалося збалансувати завдяки нарощуванню імпорту. Так, імпорт з Білорусі з 18 по 24 січня збільшився в 1,5 рази з 6,3 до 9,4 млн кВт-год на добу. Якщо б не цей імпорт, то, за оцінкою "Укренерго", в Україні могли б статися віялові відключення.

На цьому тлі, в парламенті лобіюється заборона на імпорт електроенергії. Ця заборона внаслідок зниження конкуренції може викликати нову хвилю підвищення цін як для промисловості, так і для населення. Бенефіціаром такого сценарію буде, перш за все, монополіст на енергетичному ринку в особі ДТЕК", - вважає економіст Віктор Скаршевський, коментуючи ситуацію на енергоринку.

"Крім ризику віялових відключень і підвищення цін на електроенергію, заборона імпорту електроенергії може нашкодити співпраці з МВФ, на кредитні транші, на які так розраховує український уряд. Як то кажуть - три в одному. Владі, у тому числі Верховній Раді, необхідно діяти не в інтересах окремих монополістів, а в інтересах української промисловості і громадян. Наприклад, крім іншого, максимально використовувати потужності атомних електростанцій, які виробляють найдешевшу електроенергію. Тоді і потреба в імпорті зникне сама собою, і ціни з тарифами не показуватимуть підвищувальний тренд, і додаткових проблем з МВФ не з'явиться", - додає Скаршевський.

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Автор: УНІАН