Ракети окупантів потрапили по об'єктах енергетичної системи в Рівненській області. Під удар потрапили цивільні об'єкти.
Про це розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль в ефірі телемарафону.
"Енергетичні системи Рівненської області сьогодні потрапили під ракетний удар ворога. Над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС і 99 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.
За словами Коваля, в результаті ракетних ударів ніхто не постраждав, але зруйновані цивільні об'єкти, в тому числі приватні будинки.
У свою чергу мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що в місті проводяться роботи з відновлення електропостачання, при цьому тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.
У зв'язку з дефіцитом потужностей у місті та області запроваджують графіки обмеження електропостачання.
У період пікового навантаження електропостачання буде відсутнє на наступних вулицях:
- Коновальця;
- Волинської Дивізії;
- Млина;
- Князя Романа;
- Богоявленська;
- частково Гагаріна;
- частково Грушевського.
Також будуть почергово застосовуватися стабілізаційні відключення на Володимиреччині, Сарненщині, Дубровиччині, Березнівщині, Гощанщині, Острожчині, Костопільщині, Коречині, Здолбунівщині.
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Сьогодні рашисти здійснили черговий масштабний обстріл мирних міст нашої країни. Головною метою окупантів були об'єкти енергетичної інфраструктури. Наприклад, у Луцьку один з них повністю знищили.
Удари були зафіксовані в Ковелі, Хмельницької, Одеський, Рівненської та Черкаський область. Після цього в багатьох населених пунктах почалися проблеми з електрикою, водопостачанням та підключенням до Інтернету.
У Повітряних силах ЗСУ передавати, що з 7 до 11 ранку противник випустив 18 крилатих ракет Х-101/х-555 та "Калібр" з десяти стратегічних бомбардувальників.
На місцях влучень працюють відповідні служби. Українців закликали економити електрику, щоб знизити навантаження на систему енергопостачання.