Інвестори очікують, що перемовини між США та Китаєм сприятимуть підвищенню ціни на нафту, але ОПЕК+ може цьому завадити.

Ціни на нафту зросли у вівторок, 10 червня, оскільки інвестори очікують, що результат перемовин між США та Китаєм може прокласти шлях до послаблення торговельної напруженості між країнами та сприятиме зростанню попиту на паливо, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 28 центів, до 67,32 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 23 центи, до 65,52 долара.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Китаєм проходять добре і він "отримує тільки хороші звіти" від своєї команди.

Відео дня

За словами аналітиків Goldman Sachs, зростанню цін на нафту також сприяв позитивний звіт про зайнятість у США.

Водночас Іран заявив, що незабаром передасть Вашингтону контрпропозицію щодо ядерної угоди у відповідь на американську пропозицію, яку Тегеран вважає "неприйнятною", а Трамп дав зрозуміти, що сторони не досягли домовленості стосовно того, чи буде дозволено Тегерану продовжувати збагачення урану на своїй землі.

Будь-яке послаблення американських санкцій проти Ірану дозволить йому експортувати більше нафти, що вплине на світові ціни на "чорне золото".

До того ж ОПЕК+, яка видобуває близько половини світової нафти і включає членів ОПЕК і союзників, таких як Росія, прискорює реалізацію свого плану зі згортання квот на видобуток нафти, що, за словами аналітиків, додатково сприяє здешевленню нафти.

"Постійний перехід до ринкової стратегії (в ОПЕК) підштовхне ринок нафти до значного профіциту в другому півріччі 2025 року і майже напевно призведе до зниження цін на нафту", - зазначає Деніел Хайнс, старший стратег по сировинних товарах ANZ.

Ціни на нафту - останні новини

Напередодні ціни на нафту знизилися через падіння попиту на нафту у Китаї та сповільнення експорту Піднебесної.

До того ж ОПЕК+ у липні знову збільшила видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу. Аналітики Goldman Sachs очікують, що в серпні ОПЕК+ збільшить видобуток на 410 000 барелів на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: