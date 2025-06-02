ОПЕК+ збільшить видобуток у липні на 411 000 барелів на добу.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1 долар за барель. Причиною стало рішення групи виробників ОПЕК+ щодо збільшення видобутку в липні.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,46 долара, або 2,33%, до 64,24 долара за барель після зниження на 0,9% 30 травня. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 62,45 долара за барель, піднявшись на 1,66 долара, або 2,73%, після зниження на 0,3% на попередній сесії.

Зазначається, що 31 травня Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники ухвалили рішення про підвищення видобутку на 411 000 барелів на день у липні, що стане третім місяцем збільшення видобутку на цю величину. ОПЕК+ прагне відвоювати свою частку ринку. Очікувалося, що група обговорить більш значне збільшення видобутку.

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За словами нафтотрейдерів, підвищення видобутку на 411 000 барелів на добу вже було враховано в ціні ф'ючерсів на нафту Brent і WTI.

"Головний мотив - покарати членів ОПЕК+, як-от Ірак і Казахстан, які вперто видобувають більше за обіцяні квоти", - ідеться в записці Commonwealth Bank of Australia.

Казахстан повідомив ОПЕК, що не має наміру скорочувати видобуток нафти.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що в серпні ОПЕК+ збільшить видобуток на 410 000 барелів на добу.

"Відносно низькі ціни на нафту на споті, зниження активності у світі та сезонна річна літня підтримка попиту на нафту вказують на те, що очікуване сповільнення попиту навряд чи буде досить різким, щоб зупинити підвищення видобутку в серпні", - йдеться в повідомленні банку.

При цьому низький рівень запасів палива в США посилив побоювання з приводу пропозиції напередодні сезону ураганів, кажуть аналітики.

Трейдери також уважно стежать за впливом зниження цін на видобуток нафти в США, який у березні досяг історичного максимуму в 13,49 млн барелів на добу. Минулого тижня кількість діючих нафтових бурових установок у США скоротилася на чотири до 461, що є найнижчим показником з листопада 2021 року, повідомила компанія Baker Hughes.

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту знову зросли приблизно на 1 долар за барель 29 травня після того, як американський суд заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо підвищення митних тарифів, та на тлі потенційних санкцій США, які можуть обмежити постачання російської нафти на ринок.

Видання WSJ писало, що на початку цього року західна енергетична галузь почала розмірковувати про можливе повернення в РФ, якщо війна проти України закінчиться.

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