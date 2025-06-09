Імпорт сирої нафти в Китай у травні сягнув 4-місячного мінімуму.

Ціни на нафту в понеділок, 9 червня, але зберегли більшу частину зростання минулого тижня. Інвестори очікували на торговельні переговори між США та Китаєм у Лондоні, сподіваючись, що угода може поліпшити глобальні економічні перспективи та стимулювати попит.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 18 центів, або 0,27%, до 66,29 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 15 центів, або 0,23%, до 64,43 долара.

Зазначається, що зростання експорту Китаю в травні сповільнилося до тримісячного мінімуму, оскільки мита США вдарили по поставках, а дефляція на рівні заводів поглибилася до найнижчого рівня за два роки, що посилило тиск на другу за величиною економіку світу.

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Крім того, імпорт сирої нафти до Китаю в травні знизився до найнижчого рівня за чотири місяці, оскільки державні та незалежні нафтопереробні заводи пройшли планове технічне обслуговування.

Очікується, що ОПЕК+ прискорить зростання пропозиції в серпні та вересні, що, ймовірно, підвищить ризики зниження ціни нафти Brent до 65 доларів за барель, прогнозованої на четвертий квартал 2025 року.

Дослідники Capital Economics вважають, що "більш швидкий темп зростання видобутку (ОПЕК+) збережеться".

Ціни на нафту - останні новини

Ціни на нафту зросли приблизно на 1 долар за барель 29 травня після того, як американський суд заблокував рішення президента Дональда Трампа про підвищення митних тарифів, і на тлі потенційних санкцій США, що можуть обмежити постачання російської нафти на ринок.

2 червня "чорне золото" знову підскочило більш ніж на 1 долар за барель через рішення групи виробників ОПЕК+ щодо збільшення видобутку в липні.

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