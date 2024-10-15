Деякі країни ЄС хочуть, щоб транзит газу через Україну тривав.

Міністри енергетики країн Європи мають намір обговорити імпорт російського природного газу на тлі припинення транзиту через Україну 31 грудня. У ЄС розглядають два можливі варіанти.

Видання Bloomberg пише, що ведуться переговори про заміну транзитних потоків. І Київ, і Москва заявили, що готові знайти рішення, до якого може бути залучений Азербайджан. Остаточне рішення, найімовірніше, буде ухвалено в останню хвилину або навіть на початку 2025 року.

Словаччина, яка разом з Австрією є основним споживачем російського газу, що проходить транзитом через Україну, хотіла б і далі користуватися цим маршрутом. Один з обговорюваних варіантів - заміна Росії на Азербайджан як постачальника, але деталі того, як це буде працювати, неясні. За обмеженого обсягу вільних поставок експорт з Азербайджану в Європу потребуватиме свопів з Росією, що робить таку угоду політично спірною.

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В іншому варіанті азербайджанська компанія SOCAR могла б узяти на себе роль ПАТ "Газпром" і продавати газ до Європи, або ж компанія могла б сприяти транзиту через Україну.

Зазначається, що обсяг газу має становити близько 10-11 мільярдів кубометрів, щоб безперешкодно транспортувати його через велику трубопровідну систему України. Нижчий рівень означає необхідність закачувати додатковий газ, що робить процес нерентабельним.

Транзит російського газу через Украну - останні новини

Контракт на трназит газу між Україною та Російською Федерацією закінчується наприкінці поточного року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Київ не планує обговорювати з Росією продовження транзиту.

При цьому в Німеччині запевнили, що не хвилюються через рішення Києва не продовжувати транзит російського газу в Європу.

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