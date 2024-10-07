Окрім втрати плати за транзит, трубопровідна інфраструктура може стати мішенню для атак Росії.

Зупинивши транзит російського газу до країн Європейського Союзу, Україна ризикує власним газопостачанням. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Так, за словами директора Віденського інституту Міжнародних економічних досліджень Маріо Хольцнера, рішення про зупинку транзиту є ризикованим для Києва, адже окрім втрати плати за транзит, закриття труби може "навіть загрожувати власним газопостачанням України, якщо її трубопровідна інфраструктура стане мішенню для атак Росії":

"Європа розпочне зиму з майже заповненими газосховищами, але відключення Україною явно створить додаткові проблеми для країн Центральної Європи, які не мають виходу до моря".

Видання нагадує, що країни ЄС почали скорочувати свою залежність від російських енергоресурсів після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Експорт російського газу через Україну наразі становить 5 відсотків від загального обсягу поставок, але три країни-члени продовжують значною мірою покладатися на Росію щодо газу — це Австрія, Угорщина та Словаччина.

"У той час як Фіцо (прем'єр-міністр Словаччини - УНІАН) хоче зберегти поставки російського газу, Словаччина є однією з європейських країн, які намагаються забезпечити альтернативні поставки з Азербайджану, навіть якщо деякі аналітики попереджають, що Баку може потім перепродати російський газ, замаскований під свій власний", - пише видання.

ЗМІ зазначає, що Володимир Шимоняк, заступник міністра економіки Словаччини, який відвідав Азербайджан минулого місяця, сказав, що "передчасно" оцінювати, чи зможе Словаччина імпортувати азербайджанський газ наступного року, "але це технічно можливо".

"Вони (українці- УНІАН) не хочуть, щоб їхні вороги заробляли гроші. ... Але вони також заробляють на транспортуванні газу та використанні газу з Росії. Отже, це дивна річ: у вас є дві країни, які перебувають у стані війни і ведуть одна з одною величезний бізнес", - сказав словацький урядовець.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

У Чехії вигадали альтернативу напередодні зупинки транзиту російського газу через Україну. У зв’язку з тим, що російсько-українська угода про транзит газу закінчується наприкінці цього року та не має жодних ознак поновлення, Прага закликає інші країни-члени ЄС підготуватися до можливих збоїв у постачанні енергоресурсу.

При цьому у Чехії наголошують на потужності чеської транспортної системи, яка може замінити поточний обсяг транзиту газу через Україну.

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