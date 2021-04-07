Відключення тепла в Києві почнуть з 10 квітня.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалення в столиці почнуть відключати з 10 квітня.

Про це заявив Кличко під час брифінгу, повідомляє прес-служба КМДА.

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"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. На кілька днів. Зокрема, за прогнозами синоптиків, у середу вночі температура опуститься до -1 градуса. Можливий сніг. Відключення тепла в Києві почнуть з 10 квітня".

Він нагадав, що будь-яка будинкова громада може раніше відключитися від опалення.

Соціальні об'єкти, особливо лікарні, будуть відключати тільки за заявками керівників установ.

У садочках і школах тепло вже відключають планово - через дистанційного навчання.

Опалювальний сезон в Києві

У Києві опалювальний сезон стартував 16 жовтня 2020 року.

31 березня 2021 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що централізоване опалення в столичних будинках почнуть відключати з 5 квітня.

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Автор: Олена Коваленко