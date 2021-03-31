5 квітня почнуть відключати опалення в житлових будинках, але установи соціальної сфери отримуватимуть тепло, поки їх керівники не подадуть заявки про відключення від теплопостачання.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що централізоване опалення в столичних будинках почнуть відключати з 5 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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"Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця почне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів", - зазначив він.

Кличко зазначив, що, за прогнозом синоптиків, вже з цього тижня середньодобова температура вища за 8 градусів тепла. Тобто за нормативами міські служби при такій температурі вже можуть вимикати опалення. "Втім, соціальні об'єкти-лікарні, садочки та школи - поки будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників закладів", - підкреслив Кличко.

Мер додав, що завдяки тому, що опалювальний сезон буде завершено раніше на 10 днів, кияни зможуть заощадити на оплаті за тепло.

Опалювальний сезон в Києві

У Києві опалювальний сезон стартував 16 жовтня 2020 року.

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Автор: Інна Андаліцька