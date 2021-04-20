За словами канцлера, Німеччина не буде відмовлятися від будівництва російського газопроводу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала під час онлайн-виступу на засіданні весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

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"Німеччина виступає і завжди виступала за те, щоб Україна залишалася транзитною країною в експорті газу з Росії до Євросоюзу. Я знаю, що існують суперечливі думки щодо газопроводу "Північний потік-2". Мені відома позиція багатьох держав-учасниць", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що Європейський Союз виробив спільну позицію щодо сертифікації газопроводів за допомогою внесення змін до Директиви про внутрішній енергетичний ринок.

"Хочу зазначити, що газ по "Північному потоку-2" ще поки не йде. Цей газ не буде кращим або гіршим, ніж газ, який доставляється через Україну. Є ще й газ, який доставляється через турецьку територію. У мене склалося враження, що, можливо, в рамках проекту "Північного потоку-2" йдеться про розширення поля конфлікту. Питання в тому, наскільки широкою має бути наша торгівля з Росією, в тому числі й у сфері енергетики. Німеччина вирішила питання на користь будівництва", - сказала Меркель.

Вона нагадала, що Євросоюз ввів санкції проти РФ через ув'язнення критика Кремля Олексія Навального та анексію українського Криму. Меркель підкреслила, що загальноєвропейська позиція санкцій є дуже важливою в діалозі з Росією, і ця позиція тільки зміцнює ЄС.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті щодо спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи щодо прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Автор: Віталій Саєнко