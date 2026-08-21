Чи подорожчає світло для українців цього року: в уряді озвучили прогноз

Україна залишається частиною європейського ринку електроенергії, наголосив міністр енергетики.

Ціни на електроенергію для населення в цьому році залишатимуться незмінними. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час засідання Верховної Ради.

Він наголосив, що сьогодні Україна є частиною європейського ринку і повноправним голосуючим членом європейської системи ENTSO-E. Тому українці живуть в ринкових умовах.

"Відповідно, ціна для бізнесу ринков. Електроенергія – це ринковий продукт. Для людей ціна зафіксована (4,32 грн за 1 кВт·год, - УНІАН). До наступного року у нас ціни на електроенергію будуть залишатись незмінними для людей", - сказав Шмигаль.

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Міністр також зазначив, що на реалізацію планів стійкості з державного бюджету загалом спрямували понад 60 мільярдів гривень. Ще 507 млн євро Україна залучила від міжнародних партнерів через Фонд підтримки енергетики.

Електроенергія в Україні - останні новини

21 серпня міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що вітчизняна енергосистема наразі працює стабільно, без планових відключень електроенергії. При цьому російські атаки залишаються головним ризиком, які подекуди уповільнюють темпи відновлення енергооб’єктів.

20 серпня стало відомо, що в Україні звільнили від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання. Таким чином було створено додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії.

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