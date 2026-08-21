Над Дніпром пролетів гігантський прапор України (відео)

Офіційної інформації про організаторів польоту та його цілі немає.

21 серпня вранці мешканці Дніпра побачили в небі незвичайне видовище – над містом пролетів гігантський прапор України.

Прапор було видно з різних районів міста, у місцевих Telegram-каналах з’явилися численні відео. За повідомленнями очевидців, а також на деяких відео видно, що прапор транспортував безпілотник.

У мережі припускають, що така незвичайна акція може бути приурочена до Дня Державного прапора України, який відзначають 23 серпня, та Дня Незалежності України 24 серпня.

Поки що офіційної інформації про організаторів польоту та його цілі немає.

Прапор України – новини

У британському графстві Ессекс нова адміністрація політичної сили Reform UK зняла український прапор зі штаб-квартири ради в місті Челмсфорд і замінила його прапором Союзу. Український прапор майорів біля будівлі з березня 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У партії заявили, що український прапор не зникає остаточно, а для нього планують знайти інше місце після консультацій із місцевою українською громадою.

Також ми розповідали, що кандидатка на посаду мера польського міста Краків Маріанна Шрайбер опублікувала в соцмережах відео, створене штучним інтелектом, на якому знімає український прапор з кронштейна біля адміністративної будівлі в Польщі та кидає його вниз.

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