Ціни на картоплю в Україні обвалилися: скільки зараз коштує кілограм

Головна причина здешевлення овочу - сезонний фактор.

В Україні вже другий тиждень поспіль фіксують зниження цін на картоплю. Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit.

Наразі українські виробники продають картоплю за ціною 6–12 грн/кг ($0,13–$0,29/кг). У середньому це на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головним чинником здешевлення стало сезонне зростання пропозиції, пов’язане із масовим збором картоплі в ключових регіонах виробництва. Обсяги продукції, що надходять на ринок, збільшуються практично щодня. Водночас попит на картоплю залишається нижчим за середній рівень, що додатково тисне на ціни.

Відео дня

Варто зазначити, що нинішні ціни на картоплю в Україні в середньому на 37% нижчі, ніж за аналогічний період торік. На думку учасників ринку, з огляду на значні обсяги картоплі найближчим часом підстав для подорожчання продукції немає.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Varus овоч продають по 12,90 грн/кг зі знижкою

При цьому в АТБ картоплю можна купити по 13,95 грн/кг.

Водночас в "Сільпо" ціни стартують від 14 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Минулого тижня гуртові ціни на огірки в Україні зросли мінімум у два рази. За даними оглядачів, овоч почали продавати по 20–50 грн/кг, тоді як раніше ціна становила 8–25 грн/кг. Діапазон цін на помідори також змістився вгору – якщо раніше їх продавали по 30–40 грн/кг, то згодом ціна зросла до 30–60 грн/кг. Вартість цвітної капусти зросла щонайменше на 10 грн/кг – з 48–52 до 58–65 грн/кг.

Крім того, заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас, ціни на молочну продукцію також можуть зрости – більш ніж на 10%. Це пов’язане з тим, що собівартість виробництва в країні продовжує зростати, а торговельні мережі зазнають додаткових збитків через втрату складських приміщень.

Вас також можуть зацікавити новини: