'Батьківщину-Мати' підсвітили до Дня Незалежності (фоторепортаж)

Подивитися шоу можна буде до 1 вересня.

У Києві 20 серпня 2026 року відбулася презентація аудіовізуальної артінсталяції "Майбутнє пам’ятає", що підсвітила монумент "Батьківщина-Мати".

Проєкт було створено спеціально до Дня Незалежності, інсталяція буде проєктуватися на монументі щовечора до 1 вересня, з 21:00 до 23:00.

Створив інсталяцію митець та світловий дизайнер Микола Каблука, поєднавши 3D-графіку, світлову проєкцію, музику та звук.

Відео дня

В основі закладена ідея, що творення майбутнього набуває сили через усвідомлення минулого та зв'язок із власним корінням.

Меценатом аудіовізуальної артінсталяції "Майбутнє пам'ятає" виступила компанія Autostrada. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства культури України та Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2023 року на монумент "Батьківщина-Мати" у Києві нарешті підняли Тризуб – малий державний герб України. До цього там висів радянський герб.

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