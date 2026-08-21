Не лише море: названо 10 найкращих місць для відпочинку на Балканах

Балканські країни пропонують відпочинок на будь-який смак і бюджет.

У багатьох туристів відпочинок на Балканах насамперед асоціюється з пляжами та морем, де можна порівняно недорого відпочити. Однак насправді цей регіон може запропонувати мандрівникам набагато більше.

Британська туристична компанія eShores назвала 10 найкращих місць для відпочинку на Балканах, залежно від ваших уподобань:

Дубровник, Хорватія : середньовічні мури, Старе місто, внесене до списку ЮНЕСКО, та місця зйомок "Гри престолів". Далматинські острови, Хорватія : подорожі островами, виноградники та затишні бухти. Которська затока, Чорногорія : спокійні води та гірські пейзажі. Спліт, Хорватія : діючий римський палац, набережна та міські пляжі. Озеро Блед та Юліанські Альпи, Словенія : альпійське озеро, острівна церква та замок на вершині скелі. Албанська Рів'єра : прекрасні пляжі Іонічного узбережжя. Національний парк Плітвіцькі озера, Хорватія : дерев'яні настили, що звиваються між водоспадами. Берат і Гірокастер, Албанія : білі османські містечка та замки на вершинах пагорбів. Мостар, Боснія і Герцеговина : культовий міст, дайвери та бірюзові краєвиди на річку. Охрід та Охрідське озеро, Північна Македонія : стародавні церкви та купання на березі озера.

Відпочинок на Балканах – поради туристам

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Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше тревел-експерти розповіли, як зробити вибір між Албанією та Чорногорією, плануючи свою наступну відпустку.

Також з туристами поділилися корисними порадами, як заощадити на відпочинку в Хорватії.

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