ASUS показала пристрій, який перетворює звичайний велосипед на електробайк

Вся система разом з акумулятором важить 4 кг.

Компанія ASUS вирішила вийти за межі звичної комп'ютерної техніки та представила незвичайний аксесуар для велосипедів – Oxiis E250G1 Intelligent Bike Booster. Пристрій дозволяє перетворити звичайний велосипед на електровелосипед без заміни коліс або встановлення складної системи на раму, пише Tech2.hu.

Компактний модуль кріпиться до підсідельного штиря, а невеликий електродвигун з роликом притискається до задньої шини. Завдяки такому фрикційному приводу пристрій допомагає обертати заднє колесо та надає додаткову тягу під час руху. При цьому сам велосипед зберігає звичну конструкцію.

ASUS передбачила систему Adaptive Boost Technology, яка здатна автоматично визначати підйоми та зустрічний вітер і додавати потужність за потреби. Користувач також може вибрати один із трьох режимів – Eco, Normal і Sport – за допомогою кнопки на пристрої або мобільного додатка.

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Потужність двигуна становить 250 Вт, а пікове значення досягає 500 Вт. Знімний акумулятор ємністю 158,4 Wh підтримує зарядку через USB-C потужністю до 100 Вт і забезпечує до 50 км запасу ходу в економічному режимі. Повністю акумулятор можна зарядити за дві години.

Ще одна особливість Oxiis E250G1 – відносно невелика вага. Сам модуль разом з акумулятором важить приблизно 4 кг, тому після поїздки його можна зняти з велосипеда та покласти в рюкзак. Пристрій також отримав захист від води за стандартом IPX4.

Виробник обіцяє широку сумісність системи: вона розрахована на велосипеди з колесами від 16 дюймів до 700C. Це дозволяє використовувати її не тільки з міськими велосипедами, але й зі складними – і навіть гірськими. Хоча є обмеження щодо типу підсідельного штиря та підвіски.

У корпус також вбудовано заднє світло з функцією визначення гальмування. Під час уповільнення воно автоматично підсилює сигнал, попереджаючи інших учасників руху.

Компанія планує випустити Oxiis E250G1 у 2026 році, однак точна дата початку продажів і вартість пристрою поки що не розкриваються.

Нагадаємо, у січні 2026 року ASUS офіційно оголосила про повну відмову від випуску нових смартфонів. Компанія зосередиться на ринку ПК та штучного інтелекту.

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