'Не розумію причини': олігарх Єрмолаєв вперше розповів про замах в Монако

Після вибуху біля його квартири в Монако Єрмолаєв переніс кілька операцій і тепер заявляє, що не вважає Березовську головною організаторкою замаху.

Український мільйонер Вадим Єрмолаєв, який пережив вибух біля своєї квартири в Монако, заявив, що досі не розуміє, хто і навіщо намагався його вбити. В інтерв'ю CNN він відкинув версію про особистих ворогів і припущення, що замах могла замовити його родина чи держава.

Вибух стався 29 червня на порозі розкішної квартири Єрмолаєва. Внаслідок атаки він зазнав тяжких поранень і переніс кілька операцій. Під час вибуху поруч із ним також перебував його партнер, а 13-річний син отримав поранення.

Спочатку слідчі шукали чоловіка в чорному капелюсі, однак через кілька днів встановили особу підозрюваної. Нею виявилася 39-річна українка Анастасія Березовська.

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За даними слідства, вона кілька разів приїжджала до будинку Єрмолаєва, стежила за ним, а в день атаки залишила біля входу рюкзак із вибухівкою. Після цього жінка втекла через кілька європейських країн до України.

Однак через кілька днів після повернення Березовську знайшли мертвою в неглибокій могилі в лісі неподалік Києва. Українські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у її вбивстві.

"У мене ніколи не було ворогів"

Єрмолаєв у першому особистому інтерв'ю після замаху заявив, що не може назвати людину, яка могла стояти за атакою:

"У мене ніколи не було ворогів. Я не конфронтаційна людина. Я завжди намагався уникати будь-яких гострих конфліктів. Я не розумію причини".

Мільйонер також відкинув припущення, що замах могли організувати його родичі заради спадщини.

"Мені це здалося майже смішним", – заявив Єрмолаєв.

За його словами, значна частина його статків уже оформлена на інших членів родини, тому він не бачить сенсу в такій версії.

Єрмолаєв також категорично заперечив можливий зв'язок із масштабною шахрайською мережею, у якій фігурує його старший син Артур. Той визнав в Естонії провину у створенні телефонної шахрайської схеми, жертвами якої стали люди в кількох європейських країнах, а загальна сума викрадених коштів сягнула близько 100 мільйонів євро. За словами Єрмолаєва, він сам не має жодного стосунку до цієї мережі.

Єрмолаєв не вірить у причетність держави

Окремо бізнесмен прокоментував версію про можливу причетність українських спецслужб. Серед підозрюваних у вбивстві Березовської є Владислав Реут, який на момент вибуху в Монако був офіцером Головного управління розвідки (ГУР).

Єрмолаєв заявив, що не вважає, що українська держава могла офіційно замовити його вбивство:

"Я навіть не можу собі уявити, що таке можливо".

На його думку, Реут міг діяти самостійно та бути "гнилим яблуком", яке мотивували гроші. Водночас Єрмолаєв припустив, що хтось міг приватно найняти Реута та другого підозрюваного – Віталія Жиковича, який раніше працював у правоохоронних органах.

"Встановлення того, хто це замовив, – ось головне питання сьогодні", – наголосив бізнесмен.

"Вона не була головною дійовою особою"

Єрмолаєв також розповів, що думає про саму Березовську, яку слідство вважає безпосередньою виконавицею замаху.

Попри те, що жінка, ймовірно, заклала вибухівку біля його будинку, бізнесмен не вважає її головною організаторкою.

"Вона не була головною дійовою особою в цій історії", – заявив Єрмолаєв.

За його словами, Березовська могла бути лише виконавицею, яку використали люди, що стояли за змовою:

"Я думаю, що вона була просто дурною, наївною оперативницею, якій якимось чином сказали, що вона робить щось важливе, щось грандіозне".

Єрмолаєв також не вірить, що жінка могла самостійно протягом чотирьох місяців планувати операцію, стежити за ним і організувати напад у Монако.

На його думку, саме тому Березовську могли вбити після повернення в Україну – щоб вона не змогла розповісти слідству про замовників.

"Щоб Березовська сама стежила за мною чотири місяці та сама все це організувала на місцях – це нереально", – сказав бізнесмен.

Замах у Монако - останні новини

Нагадаємо, 29 червня у Монако стався вибух, внаслідок якого поранення отримали щонайменше троє людей, серед яких – український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Інтерпол офіційно оприлюднив інформацію про розшук громадянки України Анастасії Березовської.

7 липня під Києвом було знайдено тіло жінки підозрюваної правоохоронними органами Князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини. Нею виявилась громадянка України Анастасія Березовська.

Зʼясовано, що після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – чинний співробітник ГУР МОУ. Обох взято під варту, слідство триває.

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