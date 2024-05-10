За словами прем’єра, ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

"Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проекту", - зазначив прем’єр.

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Він також наголосив, що ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, ремонти мережі та генерації ідуть 24/7.

"Проте у квітні ми вимушені були імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. "Укренерго" постійно залучає допомогу від наших сусідів. Тому ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час", - сказав Шмигаль.

Ситуація у енергосистемі України - остакнні новини

В Україні більшу частину доби зберігається дефіцит електроенергії. Енергетики збільшили період, під час якого діють обмеження споживання для промисловості з 18:00 до 07:00.

Народний депутат Олексій Кучеренко напередодні заявив, що українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 раза - до 3,5 а бо навіть 4 гривень.

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