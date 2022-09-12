При зупинці всіх ядерних реакцій температура і тиск всередині реакторів поступово знижуються.

На ЗАЕС 11 вересня повністю відключили останній робочий енергоблок. Зараз йде підготовка до його переведення в "холодний стан".

Про наслідки цього пише видання The Washington Post.

Автори відзначають, що при зупинці всіх ядерних реакцій температура і тиск всередині реакторів поступово знижуються, що знижує необхідну інтенсивність водяного охолодження радіоактивного палива. Це найбезпечніший режим роботи атомної електростанції.

Відео дня

"Холодний стан надзвичайно знижує ризик розплавлення", - розповів Стівен Арндт, президент американського ядерного товариства і вчений з Окріджської національної лабораторії США.

За словами Арндта, при зупинці всіх реакторів, якщо бойові дії або інші проблеми викличуть втрату зовнішнього живлення, у операторів станції буде більше часу для організації резервного джерела живлення для роботи систем охолодження, і навантаження на охолодження знизиться. Це тому, що тепло надходить від палива, яке розкладається, а не від активної реакції поділу.

"Щогодини ймовірність розплавлення палива стає все меншою і меншою", - пояснив він.

Також Арндт стверджує, що системи охолодження необхідні для відпрацьованого ядерного палива, тобто палива, яке вже використовувалося в реакторах, але повинно зберігатися під водою до тих пір, поки воно не охолоне настільки, щоб його можна було винести за межі захисної оболонки реактора в сухе сховище.

Якщо ж зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС знову відключиться, інженери мають у розпорядженні 20 аварійних резервних дизель-генераторів. МАГАТЕ заявило, що для підтримки безпеки потрібно тільки потужність від одного дизель-генератора на кожен реактор. Українська влада підрахувала, що у них достатньо дизельного палива для роботи систем безпеки протягом як мінімум 10 днів.

Також Арндт прокоментував відновлення зовнішнього енергопостачання в неділю.

"Ми з обережним оптимізмом дивимося на те, що станція знаходиться у відносно стабільному стані через охолодження від зовнішнього джерела і резервних дизель-генераторів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня 2022 року о 03:41 енергоблок № 6 Запорізької атомної електростанції відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолоджування і переведення в холодний стан.