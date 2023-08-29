Надзвичайно високі температури змушують енергетиків брати все більше аварійної допомоги з європейських країн.

Вчора, 28 серпня, в Україні був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії – вечірній максимум перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.

Як повідомляє прес-служба Оператора об’єднаної енергомережі НЕК "Укренерго", це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії.

"Укренерго" було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт·год", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Потужна спека, яка накрила Україну змішує громадян все більше використовувати енергоємні кондиціонери та системи охолодження, що зокрема підвищує навантаження та ризик аварій в енергосистемі. Зокрема, вчора були зафіксовані короткочасні відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. Проте, знеструмлення споживачів не було, лінії працюють.

Спека в Україні

В Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди, пов'язані зі спекою. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 28 серпня у Києві були зафіксовані одразу три температурних рекорди.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.

27 серпня у столиці також зафіксували три температурних рекорди. Ніч у Києві виявилася найтеплішою (+21,3°С), а вдень температура досягла рекордних значень +33,3°С.

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