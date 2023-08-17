Рекордне споживання було зафіксоване 16 серпня.

В Україні на цьому тижні зафіксоване рекордне споживання електроенергії, тому з Румунії здійснювалась аварійна допомога.

Як зазначили в КМВА, для енергосистеми, яка відновлюється після масованих ракетних та дронових обстрілів росіян, це виклик. Багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені.

"Вчора, 16 серпня, споживання електроенергії було найвищим за все літо! Тому для покриття витрат Укренерго довелося брати аварійну допомогу з Європи", - йдеться у повідомленні.

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У КМВА звернулись до громадян з проханням ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень – з 16:00 до 23:00:

вимкніть кондиціонер, замість нього використовуйте менш потужний вентилятор;

перенесіть користування електроприладами на ранок або ніч;

не вмикайте прилади одночасно, користуйтеся ними по черзі;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Як уточнили в прес-службі "Укренерго", новий рекорд в енергосистемі зафіксували у середу о 21:00, і цей показник на 0,4% перевищив попередній максимум 19 липня. Тому підприємство було змушене брати аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00. В "Укренерго" повідомили, що аварійна допомога – це останній інструмент покриття дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока.

Ситуація з електрикою в Україні

Українська енергетична галузь дуже постраждала внаслідок російських атак. Минулої осені і зими українці пережили рекордні відключення електрики. З тих пір українців просять економно споживати електроенергію.

26 липня Україна додала до списку партнерів у питанні розподілу електроенергії ще одну країну ЄС - Румунію. Ррегулятор ринку НКРЕКП погодив, як розподілятиметься прибуток від управління обмеженнями на кордоні.

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