Суттєву частину цих грошей склала допомога партнерів.

За 9 місяців поточного року із загального фонду державного бюджету було витрачено вже 2,119 трильйони гривень.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Із цих коштів 682 млрд витратили на зарплати військовим. 349 млрд грн на підтримку ЗСУ: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту", - зазначив він

Друге місце серед видатків займають соціальні програми, на які пішло 386 мільярдів гривень. Ще 102 мільярди було виділено на медицину, 112 мільярдів - на трансферти місцевим бюджетам.

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Також Шмигаль наголосив на тому, що від початку року Україна залучила майже 34 мільярди доларів зовнішнього фінансування від наших союзників. Найбільше допомоги надав Євросоюз - 14,6 мільярдів доларів.

"Ще майже 12 мільярдів доларів ми отримали від продажу військових облігацій", - додав він.

Крім цього, голова уряду вказав, що союзники також підтримують український бізнес та вітчизняну економіку, а за різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємцям понад 4 мільярди євро підтримки.

Держбюджет-2024

Верховна Рада 19 жовтня затвердила проект держбюджету на 2024 рік в першому читанні.

Проектом передбачені доходи загального фонду в 1,56 трлн гривень, тоді як витрати складають 3,108 трильйони.

В уряді розповіли про витрати на ЗСУ у наступному році. Ключовим моментом проєкту Держбюджету-2024 є фінансування сектору безпеки та оборони – на нього планують направити 1,685 трильйони гривень, тобто, більше половини видаткової частини. Дві третини видатків – на зарплати. Друга за обсягами стаття видатків – купівля, ремонт та виробництво техніки та зброї.

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