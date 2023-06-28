Уряд Литви обмежив перевезення 57 груп товарів. До затвердженого переліку підконтрольних товарів подвійного призначення переважно входять вироби з мікроелектронними та напівпровідниковими компонентами.

Уряд Литви затвердив тимчасову заборону на наземні перевезення вантажів подвійного призначення через територію країни і з неї, які можуть ввозитися в Росію і Білорусь і використовуватися у війні проти України.

Як повідомляє BNS, уряд Литви обмежив перевезення 57 груп товарів, при цьому до затвердженого переліку підконтрольних товарів подвійного призначення переважно входять вироби з мікроелектронними і напівпровідниковими компонентами.

"Литва обмежує провезення деяких товарів подвійного або потенційно подвійного призначення через свою територію мінімум на рік... ці товари на шляху із Західної Європи до країн Центральної Азії можуть бути використані на полі бою в Україні. Ми не хочемо, щоб наша територія використовувалася для цього, тому ми вводимо такі обмеження", - заявила міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте на засіданні уряду.

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У бесіді з журналістами міністр підкреслила, що новий порядок - це не санкції, а лише обмеження:

Ми поінформували Європейську комісію. Найбільш ефективним було б європейське рішення, щоб такі товари не проходили через Латвію, Фінляндію та Норвегію. У той же час ми прагнемо до Європейського рішення"

"Ми хочемо, щоб територія Литви не використовувалася для таких можливих обхідних шляхів і такої тіньової торгівлі. Відомо, що деякі з таких товарів потрапляють в зону бойових дій. Таким чином, перелік товарів, які будуть перевозитися наземним транспортом через Литву, обмежений. Деякі деталі можна встановити в пральні машини, а деякі - в зброю", - сказала міністр.

За її словами, є різні дані, які свідчать про те, що частина товарів, які проходять через Литву із Західної Європи і направляються в країни Середньої Азії, відправляється в Росію.

"Те, що заявлено для відправки в деякі країни Центральної Азії, туди не надходить", - додав міністр.

За словами Армонайте, абсолютна більшість компаній, підозрюваних у перевезенні товарів через Литву, не литовські.

За словами міністра закордонних справ Габріеліаса Ландсбергіса, при прийнятті рішень на національному рівні Литва ризикує тим, що рух товарів не буде зупинено, а відбуватиметься через сусідні країни.

Подвійний транзит та позиція Литви

Литва почала скорочувати транзит по своїй території у російський Калінінград починаючи з квітня, коли були прийняті відповідні санкції ЄС.

18 червня 2022 року Литва заборонила транзит підсанкційних товарів в російський Калінінград.

За підрахунками Банку Литви, у 2022 році з початку війни загальний обсяг експорту Литви до Росії зменшився на 4%, але на 4,2% збільшився на інші країни Співдружності Незалежних Держав. Вважається, що реекспорт маскує ввезення в Росію санкційних товарів.

Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що є явні ознаки того, що деякі країни Центральної Азії використовуються для обходу санкцій і перевезення заборонених товарів до Росії.

У світових ЗМІ було оголошено, що Литва є однією з країн, які можуть бути використані в схемах обходу санкцій.

З 3 липня литовська митниця вимагатиме від виробників декларації з підтвердженням того, що товари будуть перевозитися транзитом через Білорусь або Росію, що вони не будуть перепродані або перевантажені в цих країнах.

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