Блокування Литвою транзиту товарів до Калінінграду пов'язане з імплементацією санкцій ЄС проти Росії.

Литва почала скорочувати транзит своєю територією до російського Калінінграда починаючи з квітня, коли були ухвалені відповідні санкції ЄС.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю ТСН.

За його словами, Путін відреагував на обмеження транзиту до Калінінградської області лише в червні, що може свідчити про якісь ігри Кремля.

"Дехто казав це тому, що війна в Україні не йде так добре. Тож йому треба відволікти увагу. Санкції вже були ухвалені. Четвертий пакет санкцій, який і створив це питання, був ухвалений у квітні. Всі пояснення були дані тоді. І ми побачили скорочення кількості транзиту, і це показувало, що ми готуємося. Тому те, що ми бачимо зараз, це ігри", - сказав Ландсберґіс.

Він не вважає несподіваним обмеження Литвою транзиту товарів до Калінінграду зазначивши, що це пов'язано з імплементацією санкцій ЄС проти Росії.

"Я маю бути дуже конкретним та чітким. Це не позиція Литви. Ми частина ЄС, і це європейські санкції. Тому ми лише одна з країн, яка імплементує ці санкції. І оскільки ми є об'єднанням і державою, які засновані на правилах, і якщо це закон, ми маємо його виконувати. В цьому якраз і є відмінність від спроб та різних намагань сказати, що це виключно санкції Литви, що Литва щось там таке робить… Кожна країна в ЄС, коли санкції ухвалені Радою ЄС та пояснені Єврокомісією, має їх імплементувати. Це закон. Тому немає нічого екстраординарного в тому, що зробила Литва. Єдина річ, яку ми маємо, це географія. Це нас і відрізняє від інших (в ЄС – ред.)", - сказав очільник литовського МЗС.

Нагадаємо, що литовська залізнична компанія LTG Cargo з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви є "економічним задушенням регіону".

У Росії вже пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

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