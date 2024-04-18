Американський долар більше не найпопулярніша валюта для купівлі "крипти"

У світі криптовалют американський долар здав лідерські позиції. У першому кварталі 2024 року найбільш використовуваною валютою для торгівлі криптовалютами став південнокорейський вон.

Видання The block пише, що сукупний обсяг торгів вонами на централізованих криптобіржах - це стосується всіх криптовалют, зокрема Bitcoin - становив 456 мільярдів доларів, а доларом США - 445 мільярдів доларів.

"У першому кварталі 2024 року південнокорейський вон перевершить долар США за сукупним обсягом торгів", - йдеться у звіті дослідницької компанії Kaiko.

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Посилення контролю над криптовалютами в Південній Кореї

Уряд країни докладає зусиль для створення нормативної бази для місцевих інвесторів. У липні 2023 року в Південній Кореї ухвалили Закон про захист користувачів віртуальних активів - перший закон, присвячений криптовалютам, який має набути чинності вже в липні.

Закон спрямований на викорінення використання нерозкритої інформації для криптоінвестицій, маніпулювання цінами на ринку та участь у шахрайських операціях. Він також вимагає від постачальників криптовалютних послуг зберігати понад 80% депозитів у сховищі для захисту коштів користувачів і брати участь у страхових програмах для потенційних компенсацій у разі порушення безпеки.

Наразі Південна Корея працює над другою частиною закону про захист користувачів, яка, як очікується, буде спрямована на стандартизацію випуску криптовалютних токенів і розкриття інформації для інвесторів.

Криптовалюта в Україні - останні новини

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна, як кандидат у члени Євросоюзу, планує ухвалити європейські норми з регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

Вона зазначила, що криптоіндустрія, яка має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема, імплементації Регламенту про ринки криптоактивів.

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