У суботу ввечері біткойн упав приблизно на 8%.

Біткойн знизився приблизно на 8% пізно ввечері в суботу, пише CNBC. Ця цифрова валюта була одним із небагатьох ризикових активів, що торгувалися на вихідних, і падіння було сприйнято як первісна реакція на ескалацію напруженості на Близькому Сході.

"За даними біржі Bitstamp, у суботу ввечері біткойн, який перед цим торгувався на рівні близько 70 000 доларів, впав до рівня нижче 62 000 доларів. До ранку неділі ціна зросла до рівня вище 64 000 доларів. Інші монети, такі як Ethereum, також активно продавалися, у деяких випадках їхня вартість впала до 10%.

За даними Bloomberg, розпродаж біткойнів був найрізкішим за понад рік, при цьому криптовалюта нещодавно досягла нових рекордів на тлі припливів у спотові біткойни-ETF у США, які продовжують впливати на ціновий рух криптовалюти.

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Події також вплинули на фінансові ринки Ірану та Ізраїлю.

Згідно з даними сайту валютного моніторингу Bonbast, іранська валюта впала до рекордно низького рівня в 705 000 ріалів за долар США на неофіційному ринку близько 10:30 ранку за місцевим часом у неділю.

Флагманський індекс Тель-Авівської фондової біржі TA-35 впав на 0,38% о 10:23 за лондонським часом.

Що відбувається на Близькому Сході

Увечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет досягли ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості.

А в ніч на 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет і безпілотників. Майже всі повітряні цілі було збито, проте через атаку постраждали 12 осіб, серед яких і 7-річна дитина.

У відповідь на це Ізраїль атакував важливий об'єкт із виробництва зброї, що належить "Хезболлі", у районі Набі-Шіт у Лівані.

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