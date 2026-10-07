Україна у 2027 році отримає майже $9 мільярдів допомоги від однієї з країн Європи

Союзник посідає дев’яте місце серед найбільших донорів Києва за загальним обсягом виділених коштів.

Уряд Норвегії запропонував 7 жовтня проєкт нового оборонного бюджету на 2027 рік. У ньому Осло планує виділити 85 мільярдів норвезьких крон (8,89 млрд доларів) на підтримку України, повідомляє Kyiv Independent.

Гроші спрямують до Програми підтримки імені Нансена, названої на честь норвезького гуманіста Фрітйофа Нансена, який очолював заходи з ліквідації голоду в Україні на початку 1920-х років. Програма надає Києву як військову, так і фінансову підтримку, і завдяки останньому зобов’язанню з боку Осло її загальний обсяг збільшиться до 344 млрд норвезьких крон (36 млрд доларів).

Крім того, нещодавно Норвегія внесла 90 мільйонів євро (100 мільйонів доларів) до Фонду ЄС для України, який надає Києву кошти в обмін на проведення ключових реформ.

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Згідно з даними ініціативи Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки, з початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія посідає дев’яте місце серед найбільших донорів України за загальним обсягом виділених коштів.

Новий внесок запланований на тлі того, як Україна та ЄС дедалі сильніше тиснуть на треті країни, щоб ті збільшили підтримку Києва, який стикається з дефіцитом бюджету на 2027 рік у розмірі 1,66 трильйона гривень (40 млрд доларів). Норвегія входить до Шенгенської зони, проте не є членом Європейського Союзу.

Дефіцит бюджету України – головні новини

Ще у серпні президент Володимир Зеленський заявляв, що міноборони стикається з дефіцитом фінансування в розмірі 27 мільярдів доларів. За його словами, кошти були необхідні для забезпечення особового складу, соціальної підтримки та закупівлі озброєння для ведення бойових дій. Відтоді потреба у грошах тільки зростала.

На тлі дефіциту бюджетних коштів пожвавилися розмови щодо можливої передачі Україні заморожених в Європі російських активів. Питання мають розглянути лідери Європейського Союзу на дводенному саміті 15-16 жовтня в Брюсселі.

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