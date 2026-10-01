ЄС зробить нову спробу передачі Україні російських активів: Forbes назвав термін

Депутати Європарламенту запропонували можливе рішення проблеми вартістю 210 мільярдів євро.

На дводенному саміті 15-16 жовтня в Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять вторгнення Росії в Україну та подальшу підтримку Києва. Зокрема, буде розглянуте питання використання заморожених російських активів на користь України, пише Forbes.

Перед самітом 122 депутати Європейського парламенту підписали лист до лідерів ЄС, у якому закликали повернутися до питання росактивів. У листі депутати запропонували перерахувати ці активи до нового інструменту Євросюзу, який би взяв на себе юридичні зобов’язання перед Центральним банком Росії.

Раніше питання заморожених російських активів у серпні порушили Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія. У вересні схвально висловилися щодо передачі Києву цих коштів посадовці Естонії, Ірландії, Португалії, Фінляндії, Латвії та Литви. Всього Євросоюз налічує 27 держав-членів.

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В Європі заморожено 210 мільярдів євро російських активів, з яких 185 мільярдів зберігаються в Бельгії в міжнародному центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. На сьогодні Брюсель виступає проти використання заморожених російських активів. Європейський центральний банк також попередив, що використання цих активів може підірвати довіру до євро.

В свою чергу, Росія затягує процес судовими справами в московських судах – які, втім, не мають жодної юрисдикції для виконання рішень на території ЄС.

Якщо Євросоюз на саміті 15-16 жовтня вирішить використати заморожені активи, це не лише змусить Росію нести витрати на війну в Україні, а й створить прецедент використання іноземних суверенних активів під час війни. Це, ймовірно, спричинить ширші юридичні дискусії та нові тлумачення норм міжнародного права.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року держави-члени ЄС надали Україні допомогу на суму 224,5 мільярда євро. Для порівняння, з лютого 2022 року США виділили на допомогу Україні понад 195 мільярдів доларів (172,8 мільярда євро).

Дефіцит бюджету України – головні новини

У серпні президент Володимир Зеленський попередив, що міністерство оборони України стикається з дефіцитом фінансування в розмірі 27 мільярдів доларів. Він додав, що ці кошти необхідні для забезпечення особового складу, соціальної підтримки та закупівлі озброєння для ведення бойових дій.

Після цього міністр фінансів Сергій Марченко озвучив цифру вже у 32,6 мільярда доларів необхідного додаткового фінансування. За його словами, відсутність нових надходжень від партнерів може змусити Київ відкласти частину невійськових видатків.

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