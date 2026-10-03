$27 млрд для оборони: ЄС не зможе покрити весь дефіцит України, - Марченко

Частину оборонного дефіциту вдалося покрити, ще близько $12 млрд планують знайти спільними зусиллями, але решту суми Єврокомісія цього року закрити не зможе.

Європейська комісія не зможе цього року покрити весь оборонний дефіцит України у $27 млрд через "відсутність відповідних інструментів". Йдеться про додаткову потребу, яка виникла у війська, а не про потреби державного бюджету. Про це заявив міністр економіки України Сергій Марченко.

За його словами, важливо розділяти бюджетний та військовий треки фінансування. Марченко зробив таку заяву у зв’язку з нещодавніми повідомленнями у пресі з посиланнями на слова представників ЄС.

Марченко зазначив, що для потреб державного бюджету Україні до кінця року необхідно отримати від партнерів $29,5 млрд. Понад $3 млрд із цієї суми Україна отримала напередодні.

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За його словами, це фінансування вдасться отримати, якщо Україна "виконає свою домашню роботу щодо наших зобов’язань", тобто ухвалить відповідні реформи.

Крім того, Україна "безумовно" цього року отримає ще €17 млрд у межах Ukraine Support Loan на потреби оборони. Українська сторона також домовилася з ЄС про "прискорення роботи над максимально швидким погодженням запитів".

Чому виник дефіцит у $27 млрд

Навіть після врахування коштів у межах Ukraine Support Loan Міністерство оборони задекларувало додаткову оборонну потребу у $27 млрд – саме про цей дефіцит говорять останнім часом.

Марченко нагадав, що після економії державних фінансів вдалося знайти $7 млрд із необхідних $27 млрд. Ще близько $12 млрд планують знайти "спільними зусиллями".

Однак решту дефіциту Європейська комісія покрити не зможе через "відсутність відповідних інструментів" цього року, заявив Марченко.

Дефіцит в оборонному бюджеті

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні заявляли про $27 млрд дефіциту в оборонному бюджеті. Прем’єр-міністр Сергій Корецький називав причинами здорожчання війни, яка стала технологічною і потребує більших витрат, а також те, що в першому півріччі 2026 року Міністерство оборони профінансувало витрати коштом другого півріччя. За його словами, це "зараз створює додаткову проблему".

Ще однією причиною дефіциту називали невиконання всіх зобов’язань перед партнерами.

За даними медіа, європейці не очікували такого великого дефіциту. Деякі співрозмовники журналістів заявляли, що партнери ставили під сумнів ефективність витрачання коштів або можливе завищення потреб.

Прогнози щодо перспектив України у війні за останні тижні стали значно похмурішими. Як пише The Washington Post, Київ потерпає від повітряних ударів та стикається з гострою нестачею коштів, хвилею звинувачень у корупції, новими внутрішньополітичними розколами та дедалі більшою втомою серед міжнародних прихильників України – навіть попри те, що адміністрація президента США Дональда Трампа нині докладає зусиль для відновлення мирних переговорів, які тривалий час були призупинені.

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