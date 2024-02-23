Він закликає Конгрес прийняти законопроект про допомогу Україні.

Сполучені Штати Америки вводять проти Росії понад 500 нових санкцій за її триваючу завойовницьку війну проти України і за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в заяві американського президента Джо Байдена напередодні дворічної річниці жорстокого нападу Росії на Україну. Також Штати вводять нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій за надання прихованої підтримки російській військовій машині.

"Ці санкції будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального у в'язницю, а також проти російського фінансового сектора, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Вони дозволять Путіну заплатити ще більш високу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни", - сказав Байден.

Він зазначив, що Вашингтон вживає заходів щодо подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. Також він доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ і тих, хто бореться за демократію по всьому світу.

Крім того, Байден нагадав про дефіцит боєприпасів в українській армії, в той час як Росія отримує зброю і боєприпаси з Ірану і Північної Кореї. Він знову закликав Палату представників прийняти двопартійний законопроект Про додаткові заходи щодо забезпечення нацбезпеки, "поки не стало надто пізно".

"Цей законопроект забезпечує термінове фінансування України. Він також інвестує у власну оборонну промислову базу Америки. Він був прийнятий переважною більшістю голосів в Сенаті, і немає ніяких сумнівів в тому, що, якщо спікер призначить голосування, він швидко пройде в Палаті представників", - додав він.

Америанский лідер підкреслює, що протидія цьому законопроекту тільки грає на руку Путіну. "Історія спостерігає за цим. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Настав час, коли ми повинні рішуче підтримати Україну і об'єднатися з нашими союзниками і партнерами. Настав час довести, що Сполучені Штати відстоюють свободу і ні перед ким не схиляються", - сказав Байден.

Санкції через смерть Навального: що відомо

Як відомо, під час зустрічі з Путіним у Женеві у 2021 році Байден обіцяв російському диктатору "руйнівні" наслідки у разі, якщо російський опозиціонер помре у в'язниці.

16 лютого ФСВП заявила про смерть Навального у виправній колонії "Полярний вовк". За версією служби, йому різко стало погано після прогулянки.

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