Тільки військовим РФ і їх сім'ями країна повинна виплатити 3,5 мільярда доларів.

Експерт Центру оборонних стратегій Віталій Кевлюк вважає, що Росія тільки за місяць війни проти України втратила понад 600 мільярдів доларів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На думку Кевлюка, це ще не остаточна цифра. Він розповів, що перед війною в Росії оголосили про виплати кожній родині загиблого військовослужбовця армії РФ понад 12 мільйонів рублів, а кожному пораненому – 3 мільйони.

Якщо рахувати кількість убитих і поранених за даними Генштабу України, то борг Кремля перед окупантами і їх сім'ями вже склав 3,5 мільярда доларів.

Водночас іноземні експерти вважають, що Україна знищила бойової техніки окупантів на 6 мільярдів доларів.

Раніше стало відомо, яких збитків зазнала інфраструктура України за місяць війни.

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