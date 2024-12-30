Зазначається, що ця валюта зміцнилася за рік майже на 45%.

Аргентинський песо зміцнився, ніж будь-яка інша валюта у 2024 році. Дана ситуація грає на популярність лібертаріанського президента Хав'єра Мілея.

Видання Financial Times пише, що за 11 місяців цього року песо зміцнився на 44,2% відносно кошика валют торгових партнерів з поправкою на тризначну річну інфляцію в Аргентині. Це значно перевершує 21,2% зростання турецької ліри, що посідає друге місце.

Зростання курсу, встановленого урядом, повторилося на кількох легальних і нелегальних ринках, де аргентинці купують долари, оскільки доступ до офіційного курсу обмежений.

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Ця тенденція популярна серед аргентинців, для яких середня зарплата з грудня 2023 року по жовтень 2024 року за паралельним курсом зросла майже вдвічі в доларовому вираженні до 990 доларів після семи років майже постійної девальвації. Але за це доводиться платити. Центральний банк Аргентини насилу відновлює свої практично порожні валютні резерви, витрачаючи долари на підтримку курсу песо.

Тепер деякі аналітики попереджають, що швидке знецінення реала в сусідній Бразилії і потенційна тарифна політика нового президента США Дональда Трампа можуть зробити Аргентину вразливою для раптової девальвації.

"Програма Мілея працює, але зміцнення песо - це найбільший ризик у майбутньому", - каже Раміро Бласкес, голова відділу досліджень інвестиційного банку BancTrust. "Якщо песо продовжить зміцнюватися, або якщо станеться сильний зовнішній шок, попит на дешеві долари може різко зрости, що збільшить ризик девальвації".

Зміцнення валюти відчувається в Аргентині в міру зростання цін у доларах. Керівники підприємств у приватному порядку побоюються, що така динаміка може незабаром позначитися на конкурентоспроможності аргентинського експорту.

Зміцнення песо - побічний ефект зусиль Мілея щодо стабілізації економіки, яка була на межі гіперінфляції. Після початкової значної девальвації в грудні 2024 року він зберігав курс песо здебільшого стабільним весь поточний рік. Загалом за 11 місяців вартість валюти впала лише на 18%, хоча інфляція за той самий період становила 112%.

Мілей стверджує, що Аргентина може стати конкурентоспроможною завдяки дерегулюванню, зниженню податків і поліпшенню доступу до кредитів. Тим часом уряд очікує, що найближчими роками дефіцит іноземної валюти зменшиться, оскільки масштабні інвестиції у величезні запаси літію, сланцеву нафту і газ призведуть до зростання експорту.

Рейтинг України - головні новини

Видання The Economist опублікувало дані рейтингу за липень 2024 року, згідно з якими, вартість бургера Біг Мак в Україні становить 118 гривень, а в США він коштує 5,69 долара. Таким чином, українська валюта недооцінена на 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом 41,05 грн/долар.

При цьому міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "Обмежений дефолт".

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