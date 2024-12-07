Наразі Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "Обмежений дефолт" (RD).

Як вказується у повідомленні, рейтинг тримається на цьому рівні доки Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу.

Після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року Кадмін розпорядився про тимчасове призупинення платежів за зовнішнім комерційним кредитом (Cargill 0,7 млрд доларів, платежі призупинені з 3 вересня 2024 року), гарантованими державою єврооблігаціями "Укренерго" (825 млн доларів, 9 листопада 2024 року) та варрантам ВВП (платежі призупинено з 31 травня 2025 року).

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Як очікується, зупинення обслуговування боргу триватиме до кінця процесу реструктуризації.

"Довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні RD доти, доки Fitch не вважатиме, що обміни завершені, а відносини із значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються", - зазначає агентство.

Проблеми з виплатами за держборгом

З 1 серпня для України закінчувалося призупинення виплат за боргами, тому напередодні країна проводила переговори з кредиторами про реструктуризацію. 22 липня Україна оголосила про успішне досягнення принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій, що є важливим етапом процесу реструктуризації боргу.

14 серпня Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг України. Зокрема, довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті з рівня "C" погіршили до "RD" (обмежений дефолт).

28 серпня 97,38% власників єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій "Укравтодору" загальною вартістю 20,47 млрд доларів проголосували за запропоновану реструктуризацію.

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