У лютому інфляція в Аргентині досягла 102,5%. Такий показник зафіксовано вперше після гіперінфляції на початку 1990-х років.
Такі дані оприлюднила служба статистики країни, передає Бі-бі-сі. Аргентина вже багато років страждає від економічних труднощів, а більшість аргентинців живе бідно. При цьому влада намагається стримати інфляцію обмеженням цін на продовольство і товари першої необхідності.
Саме продукти харчування і алкоголь виросли в ціні найбільше. Тільки за лютий зростання склало 9,8% порівняно з січнем. А м'ясо і зовсім подорожчало за місяць на 20%.
Зростання інфляції в Аргентині
Серйозне зростання інфляції громадяни Аргентини почали відчувати задовго до позначки в 100%. У вересні 2022 року Аргентинці вийшли на вулиці, вимагаючи від влади приборкати зростання цін.
А в лютому цього року центробанк заявив, що через зростання цін введе в обіг нову банкноту в 2 тис. песо (майже $10).
Спробам уряду країни приборкати інфляцію заважає відсутність взаєморозуміння у вищому ешелоні влади.