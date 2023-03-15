Більша частина аргентинців живе бідно.

У лютому інфляція в Аргентині досягла 102,5%. Такий показник зафіксовано вперше після гіперінфляції на початку 1990-х років.

Такі дані оприлюднила служба статистики країни, передає Бі-бі-сі. Аргентина вже багато років страждає від економічних труднощів, а більшість аргентинців живе бідно. При цьому влада намагається стримати інфляцію обмеженням цін на продовольство і товари першої необхідності.

Саме продукти харчування і алкоголь виросли в ціні найбільше. Тільки за лютий зростання склало 9,8% порівняно з січнем. А м'ясо і зовсім подорожчало за місяць на 20%.

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Зростання інфляції в Аргентині

Серйозне зростання інфляції громадяни Аргентини почали відчувати задовго до позначки в 100%. У вересні 2022 року Аргентинці вийшли на вулиці, вимагаючи від влади приборкати зростання цін.

А в лютому цього року центробанк заявив, що через зростання цін введе в обіг нову банкноту в 2 тис. песо (майже $10).

Спробам уряду країни приборкати інфляцію заважає відсутність взаєморозуміння у вищому ешелоні влади.

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