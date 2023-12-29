Індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року без запізнень, а пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року так само виплачуватимуться вчасно.
"Індексація відбудеться в березні, як це передбачає закон", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні. Наступного року Україна потребуватиме понад $37 млрд зовнішнього фінансування.
"Наразі вже маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій", - сказав очільник уряду.
Також сьогодні було затверджено план Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. Погодження фінальної версії плану, за словами Шмигаля, відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності.
Ситуація з пенсіями в Україні
Напередодні міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що при недоотриманні міжнародної фінансової допомоги Україна зможе виплачувати пенсії за рахунок внутрішніх надходжень, проте їх може не вистачити на індексацію пенсій.