Також Кабміном планується проведення індексації пенсій.

Кабінет Міністрів у проекті державного бюджету України на 2024 рік закладе двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що до 15 вересня уряд ухвалить проект державного бюджету на 2024 рік, після чого направить його до Верховної Ради, а зараз розробка документу вже знаходиться на фінальній стадії.

"Пріоритетом номер один, як і цьогоріч, буде сектор безпеки та оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди - усе це максимально для нас важливо. Другий акцент бюджету - зарплати, лікарів, вчителів та соціальні виплати. Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати, закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО та інші виплати", - сказав він.

Відео дня

За словами прем’єр-міністра, ще одним пріоритетом у проекті державного бюджету на 2024 рік стане швидке відновлення.

"Для нас важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові проекти. Росія буде і надалі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну, тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", - сказав він.

Держбюджет під час війни

Як повідомляв УНІАН, за 7 місяців 2023 року загальна сума видатків державного бюджету України склала 1 трлн 640 млрд гривень. Майже половина з цієї суми була спрямована на потреби військових.

На соціальне забезпечення (пенсії, грошові допомоги та стипендії) з державного бюджету за 7 місяців 2023 року направили 304,6 млрд гривень. Місцеві бюджети отримали 92 млрд гривень, а ще 128 мільярдів витратили на обслуговування держборгу.

Вас також можуть зацікавити новини: