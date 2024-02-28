Кошти отримані на безповоротній основі у якості гранту в рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine.

До загального фонду держбюджету України надійшло 760 млн доларів на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії (465 млн дол. та 295 млн дол. відповідно).

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам ДСНС та оплату праці педагогів.

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"Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час", – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні зазначили, що у 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 млрд дол. зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку, з них майже 75% – гранти.

Міжнародна допомога Україні

Наприкінці січня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум про взаєморозуміння з метою посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної безпекової допомоги.

В НБУ прогнозували, що міжнародна фінансова підтримка України у 2024 році зберігатиметься, хоча й у менших обсягах, що дасть змогу утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість. За базовим сценарієм прогнозу Нацбанку, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

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