Загалом за минулий рік біткоїн зріс у ціні на 156%, що стало найвищим річним показником з 2020 року.

У середу курс біткоїну, найбільш популярної криптовалюти в світі, перетнув рубіж у 51 тис дол. Такі дані приводить криптобіржа Coindesk.

Востаннє біткоїн торгувався на цьому рівні у грудні 2021 року. Капіталізація криптовалюти також досягла рекордного з грудня 2021 року рівня і становить 1 трлн дол. Обсяг торгів біткоїну за останні 24 години становив близько 40 млрд дол.

Зростання біткоїну пов’язують з пом'якшенням грошово-кредитної політики Китаєм, через що збільшуються покупки активів, зокрема криптовалюти.

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На думку фахівців, при утриманні ціни біткоїну на високому рівні упродовж кількох днів, можна чекати на ще більшій зріст криптовалюти. Експерти навіть не виключають, що біткоїн поб'є свій історичний рекорд у 69 тис дол, встановлений у листопаді 2021 року.

Як зростав біткоїн

На початку січня криптовалюта вперше за більш ніж півтора року перетнула позначку в 45 тис дол, а у понеділок її ціна вперше з кінця 2021 року перевищила 50 тис.

Січневе зростання криптовалюти пов’язували з тим, що регулятори США схвалили біржові фонди, які повинні інвестувати безпосередньо в біткоїн.

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