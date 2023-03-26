Курс гривні до євро становить 41,50 грн/євро.

Курс гривні до долара 26 березня у банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього дня - 38,60 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,10 грн за дол., євро - 40,70 грн за євро.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Курс долара в Україні - прогнози на квітень 2023

Директор департаменту казначейства акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко прогнозує, що курс долара в Україні в квітні перебуватиме у звичному коридорі (37,8-38,8 гривні за долар). Він упевнений, що істотних економічних і військово-політичних причин для глобальних змін на валютному ринку на даний момент немає.

А дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що курс долара в квітні може повернутися до позначки в 39 грн / дол. На його думку, зараз курс долара стабілізувався і залишається на рівні 38,40 - 38,80 грн/дол., однак, що буде далі - сказати складно.