Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 7 вересня, подорожчав на 15 копійок - до 37,85 грн за долар.

В свою чергу, курс готівкового євро у фінустанові не змінився і становить 41,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Тоді як курс євро при оплаті карткою подешевшав на 16 копійок – до 40,82 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 7 вересня, незначно послабшав на 5 копійок – до 38,00 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і склав 41,10 грн за євро.

З 29 серпня Національний банк вперше з початку повномасштабної війни дозволив продавати населенню безготівкову валюту, яку тепер можна придбати онлайн в межах ліміту у 50 тисяч гривень на місяць в одному банку. Крім цього, регулятор удвічі збільшив ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит строком від трьох місяців - зі 100 до 200 тисяч гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: