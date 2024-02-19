У валютних обмінниках "революція".

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 19 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,40 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 41,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн, євро - за курсом 40,60 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 14 копійок і складає 38,31 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 17 копійок – до 41,49 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 26 копійок – до 38,36 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,26 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав одразу на 30 копійок – до 41,65 грн/євро (курс продажу – 41,48 грн/євро).

Нацбанк встановив на понеділок, 19 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,97 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 40,89 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок порівняно з курсом п’ятниці.

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