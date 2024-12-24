Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 25 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,99 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника, який вчора став черговим історичним максимумом долара в Україні.

Щодо європейської валюти гривня дещо посилила позиції після значного послаблення. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,98/42,00 грн/дол., євро – 43,63/43,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні вранці становив 42,35 грн/дол., а продати долар можна за 42,26 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 24 грудня зріс на 15 копійок і становить 42,35 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,75 грн, а євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

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