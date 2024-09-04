Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 5 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також знизилася в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,61 грн/євро, тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,26 грн/дол., євро – 45,54/45,55 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 4 вересня, зріс на 10 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 46,00 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 4 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні незмінний і складає 45,90 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,60 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,65 до 41,60 грн/дол.

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