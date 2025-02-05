Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 6 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,66 гривні за долар, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,41 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 29 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро – 43,33/43,34 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 5 лютого залишився на попередньому рівні і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінився і складає 43,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро – за курсом 42,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизилася до 41,79 гривні за долар, а продати долар можна за курсом 41,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,60 гривні за євро, а курс продажу - 43,39 гривні за євро.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах 41,40 - 42,30 грн/дол., а в обмінниках - від 41,50 до 42,20 грн/дол.

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