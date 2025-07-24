Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,10 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 25 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар. Тобто українська валюта залишилася без змін.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на пʼятницю установлено на рівні 49,10 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,75/41,78 грн/дол., а євро - 49,01/49,03 грн/євро.

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В обмінниках середній курс долара сьогодні становив 41,75 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 49,27 грн/євро, а курс продажу - 49,07 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 24 липня залишився на рівні 42 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,50 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 12 копійок і складав 49,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,70 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" 24 липня подорожчав на 5 копійок і складав 41,95 гривні за долар, а курс євро сьогодні зріс на 20 копійок і складав 49,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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