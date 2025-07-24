Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 24 липня, подорожчав на 5 копійок 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 20 копійок і складає 49,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і знаходиться на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 липня, зріс і складає 49,51 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 24 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар. Тобто українська валюта залишилася без змін.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 24 липня залишився на рівні 42 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 12 копійок і складає 49,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,70 гривні за євро.

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