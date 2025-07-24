Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 48,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 24 липня, залишився на рівні 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 12 копійок і складає 49,35 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,27 грн/євро, а курс продажу - 49,07 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 24 липня, складає 117 614 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 900 635 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 24 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар. Тобто українська валюта залишилася без змін.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 11 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: